Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Об этом Сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

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