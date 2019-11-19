Общество
Газета.RuДоступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Об этом Сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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