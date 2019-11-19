Общество

Газета.RuГазета.RuДоступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Об этом Сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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СМИ: Минюст просит предоставить приставам полный доступ к кредитным историям граждан

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

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News.ruвчера в 19:03

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«Ъ»: приставы получат данные от операторов связи

Телеканал 360°вчера в 21:58
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

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Газета.Ru вчера в 23:36
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REGNUM вчера в 03:08
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Росбалт вчера в 23:35
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В Челябинске сутки разыскивают 40-летнего гражданина Великобритании.
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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
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РИА Новости вчера в 19:15
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Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

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Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

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REGNUM вчера в 23:08
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