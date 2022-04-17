Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение о запрете с 16 апреля для кораблей, зарегистрированных России или ходящих под российским флагом, заходить в болгарские морские и речные порты.
Фото иллюстрационное Срок действия ультиматума истек, гуманитарные коридоры, открытые российскими войсками для желающих сложить оружие боевиков "Азова" * (экстремистское формирование, запрещенное в России), закрылись.