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Доступ в морские порты Эстонии и Бельгии закрыт для судов из России с 17 апреля

Начиная с воскресенья, 17 апреля, доступ в морские порты Эстонии и Бельгии закрыт для судов из России.
Lenta.ru
Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
РИА Новости
Отмечается, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты ЕС также закрыты.
Рамблер
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение о запрете с 16 апреля для кораблей, зарегистрированных России или ходящих под российским флагом, заходить в болгарские морские и речные порты.
REGNUM

Подробнее о событии

Эстония запретила российским судам заходить в свои порты
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