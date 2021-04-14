До трети строителей-мигрантов в России перешли на работу курьерами
Около трети мигрантов-строителей, специально ввезенные застройщиками для трудовой деятельности в России, переходят работать в другие сферы.
«То есть приезжают по заявке строителя, а потом [идут в] курьеры, где зарплата повыше, кто куда», — говорит Николаев.
Собеседник РБК объясняет, что зарплата курьеров выше или сопоставима с зарплатами строителей, но работать в доставке «объективно проще», не надо «вкалывать по 12 часов».
С чего всё началось
До трети строителей-мигрантов в России перешли на работу курьерами
До трети строителей, которых застройщики специально завозят для работы в Россию из-за рубежа, переходят работать в другие отрасли, рассказал в интервью телеканалу РБК президент ГК «Интеко» Александр Николаев.
РБК06:16
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