Дания отказалась от AstraZeneca и приостановила использование вакцины J&J

Управление здравоохранения королевства Дания приняло решение отказаться от использования британско-шведского препарата против коронавируса AstraZeneca, а также воздержаться на какое-то время от использования американской вакцины Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщила датская газета Politiken.