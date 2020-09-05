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Lenta.ru
Lenta.ru

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
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РБК

Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле

РБКвчера в 12:11
RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русскомвчера в 09:29
РИА Новости

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

РИА Новостивчера в 10:56
Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известиявчера в 10:41
Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъвчера в 10:35
Газета.Ru

Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:25
ТАСС

Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

ТАССвчера в 10:57
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусьвчера в 10:19

Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Проститься с народным артистом РФ пришли многие знаменитости, среди которых можно было увидеть Людмилу Полякову и актеров, принявших участие в съемках телевизионного сериала «Воронины».
Территория новостей01:08
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Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

В августе супруга Владимира Преснякова в блоге официально подтвердила, что станет мамой во 2-й раз. instagram.com/nataliapodolskaya Певица Елена Преснякова и свекровь Подольской на программе намекнула на пол ребенка: «У сестры Натальи – девочки, а у нее – мальчики».
Территория новостей01:21
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