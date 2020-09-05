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Lenta.ru
Lenta.ru

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле

РБКвчера в 12:11
Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъвчера в 10:35
ТАСС

Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

ТАССвчера в 10:57
Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известиявчера в 10:41
RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русскомвчера в 09:29
Газета.Ru

Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:25
РИА Новости

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

РИА Новостивчера в 10:56
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусьвчера в 10:19

Кристина Асмус опубликовала пикантное фото после слез из-за дочери

Еще недавно актриса Кристина Асмус со слезами на глазах рассказывала поклонникам в Инстаграм о том, что ей было сложно пережить невозможность побывать на первом звонке у своей единственной дочери.
Bimru.ru4 сентября в 08:30
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Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн.
REGNUM23:10
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат

«В схему лечения был включён новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии — „Левилимаб“», — говорится в новых рекомендациях, оформленных Минздравом по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
Live244 сентября в 07:17
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Синоптики назвали дату прихода в Приморье супертайфуна «Хайшен»

Напомним, тайфун "Хайшен" зародился в Тихом океане к юго-востоку от Японских островов в начале этой недели, приобрел к данному моменту силу супертайфуна и уже в воскресенье обрушится на Корейский полуостров.
Байкал24вчера в 04:28

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:55
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Медики назвали дешевую добавку, «вымывающую» лишний холестерин

Организму человека необходимо жировые вещества, что была возможность создавать здоровые клетки, однако он может закупорить артерии, и из-за этого появляются различные проблемы со здоровьем, которые могут привести даже к смерти человека.
ToDay News Ufaвчера в 11:18

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю.
РИА Новости23:15
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