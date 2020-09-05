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Lenta.ru
Lenta.ru

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
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RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русскомвчера в 09:29
Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъвчера в 10:35
РИА Новости

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

РИА Новостивчера в 10:56
Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известиявчера в 10:41
РБК

МВД Белоруссии объяснило освобождение соратницы Тихановской

РБКвчера в 14:16
Газета.Ru

Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:25
ТАСС

Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

ТАССвчера в 10:57
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусьвчера в 10:19

В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»
ТАСС17:16

Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины

Публикуем полный текст документа, размещённый на портале правовой информации: Фото: портал правовой информации Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" был подписан Президентом России Владимиром Путиным в октября 2018 года.
Областная газетавчера в 07:42
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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