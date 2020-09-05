Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию
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Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
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