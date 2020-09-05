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Lenta.ru
Lenta.ru

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
Подробнее о событии
РБК

МВД Белоруссии объяснило освобождение соратницы Тихановской

РБК14:16
Газета.Ru

Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Газета.Ru11:25
РИА Новости

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

РИА Новости10:56
Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известия10:41
RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русском09:29
Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъ10:35
ТАСС

Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

ТАСС10:57
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусь10:19

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Газета.Ru03:23
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Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне

Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе Мельбурн, введенных из-за ситуации с коронавирусом, один полицейский пострадал.
РИА Новости03:12

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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