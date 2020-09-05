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Lenta.ru
Lenta.ru

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
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Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известиявчера в 10:41
Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъвчера в 10:35
РИА Новости

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

РИА Новостивчера в 10:56
РБК

МВД Белоруссии объяснило освобождение соратницы Тихановской

РБКвчера в 14:16
RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русскомвчера в 09:29
Газета.Ru

Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:25
ТАСС

Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

ТАССвчера в 10:57
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусьвчера в 10:19

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»

Заметим, что в настоящее время УАЗ «Буханка» комплектуется 2,7-литровым бензиновым агрегатом ЗМЗ, мощность которого равна 112 л.с. В тандеме с ним работает 5-ступенчатая МКПП, а также система полного привода с двуступенчатой «раздаткой» с понижающей передачей.
SpeedMeвчера в 12:51
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Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

В настоящее время машина, которую можно приобрести в РФ, включает в себя двигатель 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и оппозитный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. В середине следующего года на российском рынке появится полноприводный универсал Outback новой генерации.
Evo-rus.comвчера в 11:26
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Чтобы датчик работал лучше, просто добавьте шум

В отличие от большинства датчиков, для которых шум является проблемой, которую необходимо подавлять, ученые обнаружили, что добавление нужного количества фонового шума может фактически усилить сигнал, слишком слабый для восприятия обычными датчиками, до уровня, на котором его можно обнаружить.
Научная Россиявчера в 03:00

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБКвчера в 18:45
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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