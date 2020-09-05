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Lenta.ru
Lenta.ru

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию

Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что ее вывезли из ИВС на Окрестина, а затем отвезли на пограничный пункт. В настоящее время она находится в Польше, однако планирует вернуться в родную страну.В источнике
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РБК

Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле

РБКвчера в 12:11
Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъвчера в 10:35
Газета.Ru

Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:25
Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известиявчера в 10:41
RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русскомвчера в 09:29
РИА Новости

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

РИА Новостивчера в 10:56
ТАСС

Член совета белорусской оппозиции Ковалькова заявила, что ей угрожали длительным арестом

ТАССвчера в 10:13
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусьвчера в 10:19

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Газета.Ruвчера в 05:23
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Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины

Публикуем полный текст документа, размещённый на портале правовой информации: Фото: портал правовой информации Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" был подписан Президентом России Владимиром Путиным в октября 2018 года.
Областная газетавчера в 07:42
1,2K

«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.
Ридус4 сентября в 04:55
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Стратосферный шар французского производства успешно прошел испытания

Если верить заявлениям директоров Virgin Galactic и Blue Origin, две компании готовятся начать коммерческое обслуживание в течение 2021 года после еще одного пилотируемого летного испытания Virgin Galactic и двух для Blue Origin.
V-kosmose.comвчера в 08:26

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Кандидат в иркутские губернаторы от КПРФ пожалуется в СКР на фейковую интернет-агитацию

Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы Михаил Щапов намерен обратиться в Следственный комитет России с просьбой провести проверку по поводу фейковой интернет-агитации якобы от его имени на наличие признаков состава преступления по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Коммерсантъвчера в 10:44
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