Мораторий на плановые проверки бизнеса будет продлен до конца 2021 года, но коснется послабление только малых организаций — средним и крупным придется готовиться к встрече с контролерами. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»).

Доверяй, не проверяй: от планового контроля освободят лишь малые фирмы

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