Экономика
ИзвестияДоверяй, не проверяй: от планового контроля освободят лишь малые фирмы
Мораторий на плановые проверки бизнеса будет продлен до конца 2021 года, но коснется послабление только малых организаций — средним и крупным придется готовиться к встрече с контролерами. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»).
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Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки МСП до 2022 года
Интерфаксвчера в 18:23
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В пресс-службе немецкой клиники Charite прокомментировали статью Der Spiegel о том, что Алексей Навальный полностью пришел в сознание и вновь может говорить.
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В администрации Курской области уволен глава правового комитета
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Аргументы и Факты вчера в 19:33
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Как сообщается в Twitter СНБ, Белый дом считает, что Москва «хочет посеять раздор и хаос в Штатах и других демократических странах».
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Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов
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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 00:08
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На официальном YouTube-канале Ubisoft был представлен трейлер предстоящего ремейка популярной видеоигры Prince of Persia: The Sands of Time.
Общественная служба новостей вчера в 15:48
Происшествия
Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае
Мощный взрыв прогремел возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
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Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке
Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
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Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" одержали победу над "Хьюстон Рокетс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
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Разработчик популярного симулятора FIFA, компания EA Sports, обнародовал рейтинг топ-10 игроков в новой версии игры.
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Усекновение главы Иоанна Предтечи: как это видели великие художники
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Происшествия
В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали два человека
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Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи
«Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции», — проинформировал Аксёнов.
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