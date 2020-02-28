Индекс Dow Jones снизился на 2,66% на открытии торгов в Нью-Йорке на фоне распространения коронавируса нового типа.

Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

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