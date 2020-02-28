Экономика

Газета.RuГазета.RuDow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Индекс Dow Jones снизился на 2,66% на открытии торгов в Нью-Йорке на фоне распространения коронавируса нового типа.
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Индекс РТС можем сегодня увидеть ниже 1300 пунктов

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Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

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Аналитик: Паника сойдет не скоро, а индекс РТС падал более чем на 7%

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Индекс Dow Jones понизился на 700 пунктов на опасениях по поводу коронавируса

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Утренний обзор рынков акций 28.02.2020. Рынки продолжат болеть и нервничать

Глас Народа01:45

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ru01:28
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

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Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Появились первые постеры экранизации игры Monster Hunter

В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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YouTube удалил видео участников «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa 05:31
Армия и оружие

Лавров выразил Турции соболезнования из-за гибели военных в Сирии

Россия приносит Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военных в сирийском Идлибе.
РБК 06:40
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Происшествия

В Астраханской области потерпел крушение вертолет

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«Яндекс» начал удалять ссылки на публикации про зятя Мишустина

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи часть ссылок о бизнесмене Александре Удодове — зяте премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь 11:19
Политика

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
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Глава СНБО прописал украинцам от коронавируса лук и сало с чесноком

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов лучшими средствами от коронавируса назвал лук, чеснок и сало.
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Происшествия

В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку

Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
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Слуцкий оценил состояние «Рубина» перед возвращением РПЛ

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оценил состояние команды перед возвращением Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 03:50
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Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям

Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
FreeNews-Volga 10:15
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
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Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают

Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Московский Комсомолец 09:05
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Интерфакс 09:41
Политика

Президент Путин ответил на вопрос о двойниках

Российский лидер Владимир Путин заявил, что идея привлечь двойника для его безопасности обсуждалась в начале его первого президентского срока, но он решил отказаться от этой затеи.
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Футбол

«Крылья Советов» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 09:50
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«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
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Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем

Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
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ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
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В честь группы Metallica назвали слепое глубоководное ракообразное

Из-за большой глубины, на которой обитает ракообразное, ему пришлось как следует адаптироваться.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Политика

Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана

Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
ФАН 11:35
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся масштабным падением

Российский фондовый рынок закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа COVID-2019, сообщает РБК.
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Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
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