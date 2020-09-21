Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».