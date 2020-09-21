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REGNUM
REGNUM

Dow Jones опустился до минимума за два месяца

Нью-Йорк, США, 21 сентября 2020, 17:21 — REGNUM Индекс Dow Jones фондового рынка США на открытии торгов 21 сентября просел и почти достиг минимума за два месяца.В источнике
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ТАСС

Индексы в Нью-Йорке понизились на фоне беспокойства по поводу мер стимулирования экономики

ТАСС10:21
REGNUM

Dow Jones опустился до минимума за два месяца

REGNUM10:21
ПРАЙМ

Фондовые индексы в США падают более чем на 1%

ПРАЙМ09:41
Финмаркет

Фондовые индексы США снижаются в начале торгов

Финмаркет10:34

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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