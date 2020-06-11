Экономика

REGNUMREGNUMDow Jones опустился на 5,5% с начала торгов

Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
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Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе

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Фондовые торги в США завершились разнонаправленно после решения ФРС

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Фондовые рынки США демонстрируют падение до 3% после заседания ФРС

ПРАЙМ11 июня в 09:56
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

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С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
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В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
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Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

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Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
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Общество

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
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Автоспорт

Этапы «Ф1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены

Этапы "Формулы 1" сезона 2020 года в Сингапуре, Азербайджане и Японии отменены окончательно, сообщает пресс-служба соревнований.
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Во Франции на атомной подлодке произошел пожар

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
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На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
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Экономика

Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
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Футбол

«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.
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Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
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Общество

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Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
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Общество

Мишустин отменил справки для получения гражданами пособий

Гражданам не потребуется предоставлять справки для получения социальных пособий и выплат.
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Полицейские застрелили грабителя в Анапе

В Анапе полицейские застрелили грабителя. Оперативники получили информацию о том, что в лесу недалеко от посёлка Сукко скрывается грабитель.
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
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