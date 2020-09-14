Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит
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Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.В источнике
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