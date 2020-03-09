Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 232,55 пункта (7,82%) и оказался на отметке 2739,82 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 605,17 пункта (7,06%), до 7970,45 пункта. Торговая сессия еще не завершилась.

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