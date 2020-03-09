Экономика

ТАССТАССИндекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 232,55 пункта (7,82%) и оказался на отметке 2739,82 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 605,17 пункта (7,06%), до 7970,45 пункта. Торговая сессия еще не завершилась.
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Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

ТАСС15:11

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

РБК09:46

Американские биржи открылись падением на 7%

RT на русском09:56

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Российская газета10:39

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

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Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке, сейчас они падают на 5,5-6%

ПРАЙМ10:10

Американский рынок рухнул из-за нефти

Lenta.ru09:59
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Боевик из Сирии, обвиненный в убийстве летчика Филипова, обратился к России

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Немецкий врач предупредил о четырех опасных сигналах кожи

Медики из Германии смогли выявить четыре опасных сигнала на коже, которые зачастую говорят о проблемах с кишечником и печенью.
RuNews24.ru 06:57
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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

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РЕН ТВ вчера в 03:41
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
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Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников

Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
ToDay News Ufa вчера в 05:37
Финансы

«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
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Происшествия

В Петербурге горела водородная станция

REGNUM 14:00
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Вести.Ru 13:20
Энергетика

Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля

«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
РБК 11:51
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС 13:17
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 08:35
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

ТАСС 13:46
Общество

Трамп сравнил коронавирус с гриппом

Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с гриппом в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 14:44
Общество

В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Российская газета 06:27
Общество

Израиль вводит карантин для всех приезжающих из-за границы

Каждый человек, приезжающий на территорию Израиля из-за границы, будет помещен на двухнедельный карантин, отметил Нетаньяху.
Газета.Ru 14:38
Футбол

«Зенит» и «Уфа» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ

В рамках 21-го тура российской Премьер-Лиги идет «Зенит» принимал «Уфу». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Metaratings 13:55
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Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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Политика

Российский посол встретился с главой минфина США

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
РИА Новости 15:46
Общество

Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Польша на фоне распространения коронавируса ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
BFM.ru 12:50
Авто

Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили

За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
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Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты 09:40
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На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 01:39
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
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AnTuTu удалили из магазина Google Play

AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
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В России может быть искажена статистика заболеваемости коронавирусом из-за выборочных тестов

К настоящему моменту в России зарегистрировано 20 случаев заболевания.
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Экономика

В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса

Как считают в ЮНКТАД, мировой экономический рост, который в соответствии с опубликованным в январе прогнозом Всемирного банка ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие отрицательного влияния коронавируса около 1,7%.
ТАСС 13:25
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