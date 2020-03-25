Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом внутри дня с 1933 года, сообщает The Wall Street Journal. К закрытию торгов Dow Jones вырос на 11,37%, остановившись на отметке 20704,91.

Dow Jones во время торгов показал рекордный рост с 1933 года

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