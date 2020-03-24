Коронавирус

РБКРБКТорги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Dow Jones во время торгов показал рекордный рост с 1933 года

РБКвчера в 20:56

Индексы США закрылись ростом на 8-11% на заявлениях об «открытии страны» и мерах ФРС

ПРАЙМвчера в 16:34

Фондовые индексы поднялись на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ведомостивчера в 21:04

Фондовые биржи США открылись ростом на 7–8%

Коммерсантъвчера в 10:36

Биржи США закрылись ростом индесов на фоне ожидания мер поддержки экономики

Красная веснавчера в 19:18

Торги в США закрылись ростом индексов на фоне ожидания мер поддержки экономики

ТАССвчера в 16:54

Торги в США закрылись ростом индексов на 8–11%

Известиявчера в 17:43
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Политика

Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами.
Российская газета вчера в 01:30
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия вчера в 11:55
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Религия

РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 13:21
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Кино

Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»

Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Слово и Дело вчера в 12:02
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС вчера в 16:37
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс 23 марта в 03:58
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса

Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Aobe.ru вчера в 08:27
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Общество

В Госдуме предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Как напоминает депутат, у самозанятых граждан, в отличие от наемных работников, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат из-за невозможности работать на фоне ситуации с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 23:34
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Вести ФМ вчера в 05:00
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

RT на русском 23 марта в 21:24
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 вчера в 09:33
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Политика

Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае

Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 23 марта в 06:18
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Политика

В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США

Власти Соединённых Штатов могут закрыть воздушное пространство в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в генконсульстве России в Нью-Йорке.
RT на русском вчера в 20:58
Футбол

«Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте

«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером.
Спорт-Экспресс вчера в 22:02
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Наука

Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус

В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.
Телеканал 360° вчера в 22:57
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv вчера в 00:26
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
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