Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Политика Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами.

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Религия РПЦ может ограничить доступ в храмы РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.

Общество Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.

Общество В Госдуме предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса Как напоминает депутат, у самозанятых граждан, в отличие от наемных работников, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат из-за невозможности работать на фоне ситуации с коронавирусом.

Энергетика Цена нефти Brent выросла более чем на 3% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).

Политика Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политика В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США Власти Соединённых Штатов могут закрыть воздушное пространство в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Общество В Московской области приостановили ночные развлечения «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.

Наука Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.

Общество В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.