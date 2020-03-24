Коронавирус
РБКТорги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
Политика
Мишустин снял Жарова с должности главы Роскомнадзора
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Общество
В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом пишет Reykjavík Grapevine.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке
Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Наука
Ученые: детям алкоголиков может помочь яд скорпиона
Датские исследователи считают, что медицинские препараты, созданные на базе скорпионьего яда, могут помочь в лечении детей, родившихся у родителей с алкогольной зависимостью.
Политика
Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае
Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
ВСУ будут патрулировать города Украины из-за коронавируса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
В Австралии найден самый древний предок почти всех животных
Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.
Футбол
Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом
Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Армия и оружие
ВКС РФ направили первый самолет со специалистами и помощью в Италию
Воздушно-космические силы России направили первый борт в Италию с помощью и специалистами для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске
Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
Политика
Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
Россия организует вывоз украинцев на родину и вывезет оставшихся на Украине россиян.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала действия ЕС на фоне коронавируса
Президент Эстонии раскритиковала действия ЕС на фоне коронавируса.
Игры
«Гвинт» наконец вышел на Android
CD Projekt RED опубликовала трейлер к выходу своей коллекционной карточной игры «Гвинт» на Android.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Армия и оружие