Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Общество В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.

Происшествия Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Экономика Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.

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Политика Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Армия и оружие ВСУ будут патрулировать города Украины из-за коронавируса Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука В Австралии найден самый древний предок почти всех животных Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.

Футбол Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.