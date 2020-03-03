Общество
РИА НовостиДозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео
Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что полет ракетоносцев продлился более восьми часов.
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Происшествия
Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест
Суд в Петербурге перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Валерия Израйлита.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Культура
Новая звезда YouTube: в гости к Дудю пришел Антон Лапенко
В гости к Юрию Дудю пришел актер Антон Лапенко, новая звезда российского Youtube.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале
В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Кино
«Мне это не нравится»: почему все любят новый сериал Netflix, несмотря на его вторичность
По описанию кажется, что новый сериал Netflix «Мне это не нравится» – социальная драма, но это не так.
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты»
Со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры. Так, съемки покинули актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Авто
Компания Nissan сокращает производство машин в России
Как уточнили изданию в самой компании, российский рынок остается приоритетным для Nissan, и возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику сразу же после улучшения ситуации на рынке.
Общество
Россиян с 45 лет начнут информировать о пенсионных накоплениях
Пенсионный фонд России с 2021 года начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта.
Политика
Объяснена легитимность положения о русском языке в Конституции
Инициатива президента России Владимира Путина о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа» не противоречит реальной ситуации.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Футбол
Дьяков — о «Спартаке-2»: есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин
Надеюсь, что всё сложится у команды хорошо и выполним задачу не вылететь из ФНЛ. Есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин.
Футбол
«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом
«Барселона» планирует приобрести сразу четырёх футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный смартфон
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.