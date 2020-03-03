Общество

РИА НовостиРИА НовостиДозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что полет ракетоносцев продлился более восьми часов.
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Дозаправку бомбардировщиков Ту-160 на скорости 600 км/ч сняли на видео

РЕН ТВ12:21

Дозаправку Ту-160 при сильном боковом ветре показали на видео

Российская газета05:05

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

Взгляд.ру10:52

Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

РИА Новости10:20

Ту-160 дозаправился на скорости 600 километров в час

Lenta.ru09:49

Минобороны выложило видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

Газета.Ru10:52

Экипажи авиации ЧФ отработали дозаправку в воздухе

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