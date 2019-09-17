Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram, посвященный победе его команды над «Ахматом» (2:1). — Спасибо всем за вчерашний вечер! — написал Карпин.

«Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре, молодцы». Карпин — о победе «Ростова» над «Ахматом»

Происшествия В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.

Политика Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Общество Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Футбол Юношеская лига УЕФА. «Зенит» проиграл «Лиону» Юношеская лига УЕФА Группа G 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Шоу-бизнес Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Общество Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Космос Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Технологии Троян Fanta атакует продавцов и покупателей Avito Троян нацелен на пользователей, размещающих объявления о купле-продаже на интернет-сервисе Avito.Через некоторое время после публикации продавец получает именное СМС о «переводе» на его счет необходимой суммы — полной стоимости товара.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика США и Белоруссия решили вернуть послов США и Белоруссия решили восстановить диппредставительства на уровне послов, заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта».

Политика Путин назвал Израиль русскоязычным государством Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Армия и оружие Истребителям F-35 и F-22 уже готовят замену Не исключено, что будет выбрано несколько образцов боевых самолетов.В результате до 2010 года, в распоряжении ВВС США будет совершенно новый истребитель с открытой архитектурой, дающей возможность устанавливать различное ПО разных разработчиков и систематически его обновлять.