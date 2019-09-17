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Спорт-Экспресс«Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре, молодцы». Карпин — о победе «Ростова» над «Ахматом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram, посвященный победе его команды над «Ахматом» (2:1). — Спасибо всем за вчерашний вечер! — написал Карпин.
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Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
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OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T
Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
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Экспресс газета 07:50
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ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Здоровье
В Оренбурге закрыли на карантин школу №67
С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье вчера в 07:39
Армия и оружие
Атомная подлодка «Омск» поразила цель крылатой ракетой
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» поразил крылатой ракетой мишень, имитировавшую корабль противника.
Sibnet Новости вчера в 00:37
Политика
Зюганов обсудит с Путиным выборы и информационные атаки на Левченко
Господин Ющенко заявил, что, по его информации, встречу пока не отменяли и, скорее всего, она состоится во второй половине дня.
Коммерсантъ 08:02
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Футбол
Гвардиола: «Я приезжал к „Шахтеру“ множество раз. Здесь всегда хорошо»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» и сообщил, что полузащитник Фил Фоден игру пропустит.
Sport24.ru 10:55
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В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
РИА Новости 12:27
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В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса
Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
Новостной фронт 09:43
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Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве.
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Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
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Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу.
Газета.Ru 02:25
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
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Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины
Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.
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Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
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ФСБ задержала более 80 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
ФСБ России задержала больше 80 граждан КНДР и шхуны для ловли рыбы за браконьерство.
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Экоактивист Древарх Просветленный покинул Россию из-за уголовного дела
Участник протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, покинул Россию после того, как на него завели уголовное дело.
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Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
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