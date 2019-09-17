РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре, молодцы». Карпин — о победе «Ростова» над «Ахматом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram, посвященный победе его команды над «Ахматом» (2:1). — Спасибо всем за вчерашний вечер! — написал Карпин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игрокам и фанатам «Ростова»

Чемпионат09:46

«Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре, молодцы». Карпин — о победе «Ростова» над «Ахматом»

Спорт-Экспресс10:01

«Дожали, дотерпели». Карпин поблагодарил игроков за победу над «Ахматом»

Матч ТВ10:28

Карпин — о победе над «Ахматом»: «Дожали, дотерпели при не самой лучшей игре. Молодцы!»

Sport24.ru10:27

Валерий Карпин: Спасибо всем за вчерашний вечер!

Советский спорт11:14

«Дожали, дотерпели». Карпин поблагодарил игроков за победу над «Ахматом»

Sportbox.RU10:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Кино

Режиссер и актер Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

Общественное телевидение России 00:50
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Политика

Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
Газета.Ru 10:24
Футбол

Селихов перенес операцию на ахилле

Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Матч ТВ 11:24
Гаджеты

OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T

Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
Dgl.ru 12:40
Армия и оружие

ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
РИА Новости 12:15
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк

iReactor 14 сентября в 09:38
Культура

Лазарев и Топалов столкнулись лбами в соцсети

Экспресс газета 07:50
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе

ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Здоровье

В Оренбурге закрыли на карантин школу №67

С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье вчера в 07:39
Армия и оружие

Атомная подлодка «Омск» поразила цель крылатой ракетой

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» поразил крылатой ракетой мишень, имитировавшую корабль противника.
Sibnet Новости вчера в 00:37
Политика

Зюганов обсудит с Путиным выборы и информационные атаки на Левченко

Господин Ющенко заявил, что, по его информации, встречу пока не отменяли и, скорее всего, она состоится во второй половине дня.
Коммерсантъ 08:02
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
Наука

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Футбол

Гвардиола: «Я приезжал к „Шахтеру“ множество раз. Здесь всегда хорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» и сообщил, что полузащитник Фил Фоден игру пропустит.
Sport24.ru 10:55
Происшествия

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

РИА Новости 12:27
Политика

В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса

Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
Новостной фронт 09:43
Политика

Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве.
Газета.Ru 12:50
Спорт

Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
ТАСС 12:12
Армия и оружие

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу.
Газета.Ru 02:25
Политика

Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

RT на русском 10:05
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика

Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины

Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.
ФАН 04:17
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу

Российская газета 08:42
Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Происшествия

ФСБ задержала более 80 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

ФСБ России задержала больше 80 граждан КНДР и шхуны для ловли рыбы за браконьерство.
Газета.Ru 13:53
Происшествия

Экоактивист Древарх Просветленный покинул Россию из-за уголовного дела

Участник протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, покинул Россию после того, как на него завели уголовное дело.
Дождь 13:36
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное