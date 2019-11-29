Финансы
РИА НовостиДожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Почему в сложившейся ситуации больше всех выигрывают Китай и Россия — в материале РИА Новости. Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
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Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что запуск обязательной маркировки не предусматривает моментального запрета на продажу непомеченной продукции.
Политика
Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах
США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину
В Карачаево-Черкесии сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя села Чапаевского, подозреваемого в стрельбе в кафе Черкесска.
Футбол
Ростов — Урал 0:0
Хоккей
Шат-аут Георгиева принес «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»
"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Происшествия
Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань
Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Общество
В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
Политика
Путин надеется, что в России слово «мама» не заменят на «родитель №1»
Российский президент Владимир Путин надеется, что слово «мама» никогда не заменят понятиями «родитель №1» или «родитель №2», пишет РИА Новости.
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Seltos обзавелся тюнингом премиального класса
Модель Seltos, предназначенная для США и Мексики, получила новые бампера (задний со сдвоенными выхлопными патрубками и диффузором, и, получивший обновленную оптику и воздухозаборники, передний).
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.