Финансы

РИА НовостиРИА НовостиДожили: в Европе начинается пенсионный кризис

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Почему в сложившейся ситуации больше всех выигрывают Китай и Россия — в материале РИА Новости. Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
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Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Metaratings 13:48
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Музыка

Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Телеканал 360° вчера в 05:09
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО.
Телеканал 360° 18:34
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Ferra вчера в 09:02
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что запуск обязательной маркировки не предусматривает моментального запрета на продажу непомеченной продукции.
РИА Новости 18:54
Политика

Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах

США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.
РЕН ТВ 16:22
Происшествия

В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину

В Карачаево-Черкесии сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя села Чапаевского, подозреваемого в стрельбе в кафе Черкесска.
РБК 15:21
Футбол

Ростов — Урал 0:0

Спорт-Экспресс 10:27
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru 18:20
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Хоккей

Шат-аут Георгиева принес «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 16:19
Автоспорт

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

Motorsport.com Россия 12:51
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Политика

На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:12
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Происшествия

Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань

Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Газета.Ru 15:11
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru вчера в 07:10
Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости 11:46
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
РБК вчера в 01:30
Политика

Путин надеется, что в России слово «мама» не заменят на «родитель №1»

Российский президент Владимир Путин надеется, что слово «мама» никогда не заменят понятиями «родитель №1» или «родитель №2», пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 10:52
Авто

Бюджетный кроссовер Kia Seltos обзавелся тюнингом премиального класса

Модель Seltos, предназначенная для США и Мексики, получила новые бампера (задний со сдвоенными выхлопными патрубками и диффузором, и, получивший обновленную оптику и воздухозаборники, передний).
Vevby.ru вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

РИА Новости 18:22
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