Финансы
РИА НовостиДожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Почему в сложившейся ситуации больше всех выигрывают Китай и Россия — в материале РИА Новости. Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
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Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
OAnews вчера в 22:04
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Армия и оружие
В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны
Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
Российская газета 06:50
Здоровье
Названы лучшие продукты для поддержания здоровья печени
Эксперты в области медицины и здоровья назвали лучшие продукты, употребление которых поможет защитить самую крупную железу от воздействия токсинов и снизит риск развития различных заболеваний.
OAnews 03:52
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Культуромания вчера в 08:57
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Российская газета 00:31
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Авто
В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач
Как известно, «проба пера» в виде оснащения «Весты» роботизированной коробкой АМТ не удалась – сама трансмиссия получилась не столь надежной, как хотелось бы, да и пользоваться им, судя по отзывам владельцев, оказалось неудобно.
Автоновости дня вчера в 10:54
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Победу одержал Александр Емельяненко, нокаутировав соперника в первом раунде.
ТК Звезда 29 ноября в 16:58
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 28 ноября в 11:02
Культура
Кот исполнил соло на клавишных и спел
Интересно, приняли бы исполнителя в группу «Бременские музыканты». Сложно сказать, о чем эта песня, но кот явно исполняет ее от всей души.
Ридус 28 ноября в 19:51
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Экономика
Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых
По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
ТАСС 05:11
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Коммерсантъ 09:38
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика
В Кремле оценили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского
В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости 29 ноября в 11:16
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.
Интерфакс вчера в 18:21
Спорт
Россия уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России встретилась с Италией в полуфинальном поединке чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Ассунсьоне (Парагвай).
Metaratings вчера в 16:00
Наука
Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары
News.ru 08:57
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47