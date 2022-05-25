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Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро

Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило агентство dpa
 со ссылкой на данные Еврокомиссии.
РИА Новости
Для сравнения: по состоянию на 8 апреля сумма замороженных активов российских бизнесменов составляла 6,7 млрд евро, сообщает агентство DPA.
ТВ Центр
Еврокомиссия 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.
РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

DPA узнало о замороженных в ЕС активах российских бизнесменов на €10 млрд
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Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
РИА Новости02:40
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
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Агентство DPA заявило о заморозке ЕС активов бизнесменов России на 10 миллиардов евро
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DPA: ЕС в рамках санкций заморозил активы бизнесменов из РФ на сумму около €10 млрд
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DPA: ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на €10 млрд
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Евросоюз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
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