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Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро

Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило агентство dpa
 со ссылкой на данные Еврокомиссии.
РИА Новости
Еврокомиссия 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.
РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов оценивал объем блокированных средств на уровне 300 миллиардов долларов.
РИА Новости
Как отметил министр финансов Германии Кристиан Линднер, речь идет о «государственных активах, а не о частной собственности» граждан России.
Новый День

Подробнее о событии

DPA узнало о замороженных в ЕС активах российских бизнесменов на €10 млрд
РБК02:55
DPA: ЕС в рамках санкций заморозил активы бизнесменов из РФ на сумму около €10 млрд
ТАСС02:02
DPA: ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на €10 млрд
Коммерсантъ02:12
Агентство DPA заявило о заморозке ЕС активов бизнесменов России на 10 миллиардов евро
Lenta.ru02:11
Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
РИА Новости02:40
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
Газета.Ru02:00
Евросоюз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
RT на русском01:44

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