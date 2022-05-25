Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.