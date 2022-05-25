Также напомним, что Люксембург в рамках антироссийских санкций заморозил активы Российской Федерации на общую сумму 2,5 млрд евро, Нидерланды — почти на 400 млн евро, а Франция заморозила активы Центрального банка России на 22 млрд евро.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что сложившаяся в страховании рисков ситуация может повлиять на зависимость России от санкционных ограничений Запада на энергоресурсы.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения с ареста на запрет определенных действий двум обвиняемым по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в Свердловской области.