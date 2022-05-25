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Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро

Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило агентство dpa
 со ссылкой на данные Еврокомиссии.
РИА Новости
Еврокомиссия 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.
РИА Новости
В некоторых странах также идет заморозка активов и недвижимости российских бизнесменов.
РИА Новости
Также напомним, что Люксембург в рамках антироссийских санкций заморозил активы Российской Федерации на общую сумму 2,5 млрд евро, Нидерланды — почти на 400 млн евро, а Франция заморозила активы Центрального банка России на 22 млрд евро.
Московский Комсомолец

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