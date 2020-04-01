Коронавирус
ProstoProSportДрачев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку
Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC. По его словам, в стране всегда много желающих порадоваться неудачам.
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Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Футбол
«Крылья Советов» опровергли слухи о возможной ликвидации клуба
Информацию о возможной ликвидации клуба после проверки Счетной палаты опровергли самарские «Крылья Советов» 1 апреля, сообщает пресс-служба команды.
Игры
Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили
Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Общество
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
Здоровье
В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
Музыка
Земфира представила песню «Крым» для нового альбома
Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Наука
В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес
Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Футбол
Федун поблагодарил футболистов «Спартака» за отказ от 40% зарплаты
Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил своих игроков за отказ от 40% зарплаты во время карантина в связи с эпидемией коронавируса, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
Политика
В Петербурге создадут «Корпорацию морского приборостроения»
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении «Корпорации морского приборостроения» в Петербурге.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Кино
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»
Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Хоккей
Ковальчук отдыхает в бассейне с женой, детьми и собакой
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вместе с женой, детьми и собакой отдыхает в бассейне.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Экономика
Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры
31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.