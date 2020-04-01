Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC. По его словам, в стране всегда много желающих порадоваться неудачам.

Спорт день за днем

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Спорт день за днем

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