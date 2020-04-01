Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportДрачев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC. По его словам, в стране всегда много желающих порадоваться неудачам.
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Драчев заявил, что добровольно не покинет пост главы СБР

Sport24.ru15:39

Владимир Барнашов – про отставку Драчева: Какая разница, откуда пришло письмо? Мы ничего не подписывали

Спорт день за днем13:06

Владимир Драчев: «Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет!»

Sports.ru15:59

Губерниев сообщил о фейковых подписях Юрлова и Челюканова в письме против Драчева

Матч ТВ11:07

Дмитрий Губерниев — Драчеву: «С такой оппозицией сможешь СБР до 36-го смело возглавлять!»

Спорт-Экспресс14:30

Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов

Советский спорт15:30

Драчев связал с днем смеха письмо в его адрес с требованием отставки

РИА Новости15:48
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Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Экономика

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Коммерсантъ 14:26
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат 30 марта в 18:02
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Футбол

«Крылья Советов» опровергли слухи о возможной ликвидации клуба

Информацию о возможной ликвидации клуба после проверки Счетной палаты опровергли самарские «Крылья Советов» 1 апреля, сообщает пресс-служба команды.
ИА Красная Весна 13:39
Игры

Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили

Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Игромания.ру 14:07
Общество

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Lenta.ru 15:47
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
Здоровье

В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
ФАН 05:52
Музыка

Земфира представила песню «Крым» для нового альбома

Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Российская газета 16:27
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК 16:19
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Наука

В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Rusargument 15:37
Футбол

Федун поблагодарил футболистов «Спартака» за отказ от 40% зарплаты

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил своих игроков за отказ от 40% зарплаты во время карантина в связи с эпидемией коронавируса, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 07:44
Политика

В Петербурге создадут «Корпорацию морского приборостроения»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении «Корпорации морского приборостроения» в Петербурге.
Мойка78 15:59
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Кино

Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»

Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Российская газета 07:03
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Хоккей

Ковальчук отдыхает в бассейне с женой, детьми и собакой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вместе с женой, детьми и собакой отдыхает в бассейне.
Чемпионат 16:24
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Экономика

Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры

31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
МонаВиста 05:07
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
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Владимир Петрович Драчёв
Биатлонист
Советский, российский, а позже белорусский биатлонист. Политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета по экологии и охране окружающей среды, председатель региональной общественной организации «Карельское землячество в Москве».
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