Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное давление на Москву и будет обсуждаться на следующей встрече руководства ЕС, где получает все больше поддержки.
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока не получил, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".
"Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пояснил сотрудник российских силовых структур.