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Драги: предложение Рима о потолке цен на газ из РФ получает все большую поддержку в ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что предложение Рима ввести потолок цен на природный газ, поставляемый из России, получает всё большую поддержку в странах ЕС.
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«Ограничение цены на газ сокращает финансирование, которое мы предоставляем России каждый день», – указал Драги.
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Италия работает по принципу «усилить санкции и одновременно минимизировать издержки» для Евросоюза.
Народные новости
Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.
РИА Новости

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Премьер Италии Драги назвал немотивированными цены на российские газ и нефть
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Италия предлагает установить потолок цен на российские нефть и газ в рамках ужесточения санкций
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Италия предлагает установить потолок цены на российский газ
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В Риме заявили, что нашли способ усилить санкции против РФ и уменьшить издержки Евросоюза
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Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть
RB Новости04:47
Драги: предложение Рима о потолке цен на газ из РФ получает все большую поддержку в ЕС
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