Экономика

Lenta.ruLenta.ruДрагоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны

1 фото
Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. Пять крупнейших производителей алмазов накопили запасы драгоценностей на 3,5 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать3
Политика

На границе Украины и ДНР установили стелу «Россия»

На контрольно-пропускном пункте "Еленовка" в ДНР установили стелу "Россия".
Pravda.Ru вчера в 09:26
10
Игры

Little Hope из антологии The Dark Pictures отложили до осени

Разработчики антологии The Dark Pictures отложили выход второй части серии — Little Hope.
Игромания.ру 11:26
Общество

Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
331
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
45
Финансы

МВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
РИА Новости 12:04
Происшествия

Дочь Ефремова обматерила Малахова

Lenta.ru 11:55
7
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
26
Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
12
Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК 10:59
196
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
31
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
265
Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
7
Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
14
Общество

В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
13
Общество

В Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил не сравнивать Петербург и Москву и объяснил, почему в городе отменяют ограничения по коронавирусу гораздо медленнее, чем в Москве.
Собака.ru 12:49
1
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,4K
Политика

Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад активизируется перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ, которое должно пройти 1 июля.
Городовой вчера в 01:30
4,3K
Общество

Охлобыстин заявил о «двоих погибших» в аварии с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал нашумевшее ДТП со своим коллегой Михаилом Ефремовым, по вине которого погиб другой водитель.
Национальная служба новостей 10:35
24
Авто

Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
7
Происшествия

Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве

В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
8
Политика

Евросоюз отказался пускать россиян

Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
6
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
2K
Происшествия

Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

Известия вчера в 12:38
270
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
61
Политика

ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС 13:11
4
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
991
Происшествия

Адвокат рассказал, какое наказание ждет Михаила Ефремова

Известный адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ» о том, какое наказание грозит актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 13:15
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ботсвана
Государство
Независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере - с Намибией, на северо-востоке - с Замбией, на востоке - с Зимбабве, не имеющее выхода к морю. Географически 70% территории страны занимает пустыня Калахари.
В НовостяхВ поиске Яндекса
АЛРОСА
Российская компания
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное