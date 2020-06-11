Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. Пять крупнейших производителей алмазов накопили запасы драгоценностей на 3,5 миллиарда долларов.

Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны

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