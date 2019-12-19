Политика

Газета.RuГазета.RuДрака депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета

Конфликт начался в ходе обсуждения крайне болезненной темы для украинского парламента - аграрной реформы. Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано. Заседание комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике было приостановлено, а после - и вовсе досрочно закрыто.
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Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина

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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

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Ведомости вчера в 16:28
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