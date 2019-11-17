Драка произошла на футбольном поле после матча между командами "Волгарь" из Астрахани и "Легион Динамо" из Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Волгарь". Игра прошла на Центральном стадионе в Астрахани и завершилась со счетом 1:1.

Драка между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ

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