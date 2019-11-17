Массовой потасовкой завершился матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханской командой "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо". Инцидент произошел на стадионе "Центральный" в Астрахани.

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

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