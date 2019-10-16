Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в VIP-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.

Драка в VIP-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией

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