Участники потасовки — Игорь Крутой и Николай Басков, — подписал видео Лазарев. На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

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