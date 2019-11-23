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Privet-Rostov.ruДраку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
Участники потасовки — Игорь Крутой и Николай Басков, — подписал видео Лазарев. На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Комсомольская правда22 ноября в 17:43
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«В нашем жанре скромность - путь к неизвестности!» Киркоров, Басков и Аллегрова отметили в Минске 65-летие Игоря Крутого
КП - Беларусь22 ноября в 17:00
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