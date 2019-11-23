Шоу-бизнес

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruДраку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

Участники потасовки — Игорь Крутой и Николай Басков, — подписал видео Лазарев. На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Видео: Басков и Крутой устроили потасовку в Минске

РЕН ТВ22 ноября в 18:13

Филипп Киркоров: поцелуи в аэропорту

Bimru.ruвчера в 07:39

Игорь Крутой устроил потасовку в аэропорту

7Дней.рувчера в 01:00

Басков и Крутой «подрались» после концерта в Минске — видео

Пятый канал22 ноября в 19:32

Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд

Дни.рувчера в 07:58

Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого

Комсомольская правда22 ноября в 17:43

Николай Басков и Игорь Крутой подрались на концерте в Минске. Видео

SM News22 ноября в 16:52
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«В нашем жанре скромность - путь к неизвестности!» Киркоров, Басков и Аллегрова отметили в Минске 65-летие Игоря Крутого

КП - Беларусь22 ноября в 17:00
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Футбол

Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»

Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 17-го тура одолел на выезде казанский "Рубин" - 2:1. Отрыв питерцев от "Локомотива" по-прежнему составляет пять очков.
Российская газета вчера в 08:00
Политика

Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Piter.tv 22 ноября в 07:42
Политика

Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
RT на русском вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 23:22
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости вчера в 14:23
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
РИА Новости вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Экономика

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Газета.Ru 21 ноября в 05:42
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Спорт

Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче ЧМ

Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче с Сенегалом со счетом 8:7 на чемпионате мира 22 ноября.
Вечерняя Москва вчера в 03:10
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 22 ноября в 12:45
Политика

Путин рассказал об опасности словоблудов для России

Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Московский Комсомолец вчера в 06:52
Происшествия

В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины

РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Говорит Москва вчера в 23:48
Политика

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском вчера в 03:18
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях.
Daily Storm 20 ноября в 20:45
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия вчера в 08:20
Общество

Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

РБК вчера в 15:32
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия вчера в 11:34
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета 22 ноября в 20:04
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия вчера в 09:40
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:40
Армия и оружие

Израиль уничтожил ракетным ударом сразу шесть сирийских систем ПВО

Avia.pro вчера в 21:31
Общество

В Новороссийске ураган опрокинул грузовой автомобиль

ДТП произошло на улице Шоссейной. В Новороссийске продолжает властвовать норд-ост. Погода не улучшается, северо-восточный ветер не стихает.
Живая Кубань 22 ноября в 01:10
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Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины. Лауреат Премии Ленинского комсомола
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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