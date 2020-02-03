Кино

News.ruNews.ruДрама «1917» получила кинопремию BAFTA

Историческая драма «1917» на 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была признана лучшим фильмом и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
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Сэм Мендес
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