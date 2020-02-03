Кино

RT на русскомRT на русскомФильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года. Об этом объявили на 73-й церемонии вручения кинопремии Соединённого Королевства.
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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

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