Кино
RT на русскомФильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года. Об этом объявили на 73-й церемонии вручения кинопремии Соединённого Королевства.
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Футбол
Кокорин сообщил, что зарабатывает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Финансы
Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности
ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Политика
Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Футбол
Натхо рассказал о предложениях из России
Полузащитник сербского "Партизана" из Белграда и сборной Израиля Бибрас Натхо рассказал о том, что перед началом сезона его снова звали к себе российские клубы.
Политика
Савченко: Зеленский «идет не тем путем»
Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Шоу-бизнес
Милла Йовович стала мамой в третий раз
Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Происшествия
Россиянка утонула на пляже в Таиланде
Гражданка России утонула во время плавания на пляже Патонг на Пхукете.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Футбол
Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Общество
Число жертв коронавируса выросло в Китае
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Культура
Пятидневный фестиваль Валерия Халилова завершился гала-концертом
Гала-концерт «Ода миру», прошедший на сцене московского «Вегас сити холла», закрыл программу Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, 2 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Происшествия
Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы
Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Помпео прибыл с визитом в Узбекистан
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.