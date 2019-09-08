Футбол
Soccer.ru«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Наставник проведет беседу с футболистом, чтобы оценить ситуацию. Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
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ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
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В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
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Эксперт отверг заявления ФБК об успехе «умного голосования»
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Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
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РЕН ТВ 15:15
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