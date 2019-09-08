Футбол
LiveSport.ruДрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»
Как сообщает La Repubblica, вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс планирует завершить выступления за неаполитанский клуб. Игрок может покинуть команду после окончания контракта.
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UfaTime.ru 05:04
Политика
Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США
Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой
Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Экономика
Новая пенсионная реформа ожидает россиян
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РЕН ТВ 06 сентября в 21:14
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
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В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
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Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Финансы
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Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Политика
На выборах губернатора Сахалина проголосовала почти треть избирателей
Явка на выборы губернатора Сахалина составила 27,13 % по данным на 15 часов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
ФедералПресс 01:46
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Политика
В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах
"Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.
ТАСС 05:04
Происшествия
На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.
Московский Комсомолец 05:27
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Allboxing.ru 02:56
Гаджеты
Трио классических динамиков с Google Assistant от Braun
Megaobzor.com 04:53
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Политика
В погоню за бюллетенями в Купчино отправились наблюдатели
В погоню за машиной оправились наблюдатели. Преследование продолжалось более получаса. Наблюдатели побывали на заправках и в промзонах.
Цензуры.Нет 04:56
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.
RT на русском вчера в 21:18
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Армия и оружие
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
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Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52