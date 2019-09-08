Футбол
LiveSport.ruДрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»
Как сообщает La Repubblica, вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс планирует завершить выступления за неаполитанский клуб. Игрок может покинуть команду после окончания контракта.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Футбол
Утверждены даты матчей «Зенита» с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом»
Российская Премьер-лига утвердила расписание игр в чемпионате страны по футболу с 9-го по 19-й туры.
78.ru 01:43
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Шоу-бизнес
Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
Недавно 43-летняя российская балерина выложила фото, на котором выглядит так, будто бы вернулась на 20 лет назад.
Дни.ру 05:33
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму на 11:00 составила 1,36%
Говорит Москва 04:19
Политика
Явка на выборах на Алтае оказались под угрозой из-за урожая шишек
Во многих селах республики Алтай явка на выборах может оказаться низкой в связи с хорошим урожаем шишек, на сбор которых отправились местные жители, сообщил источник во властных структурах региона.
Взгляд.ру 05:34
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Футбол
Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
Евро-футбол.ру 03:29
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Явка на выборах в Хабаровском крае на 15 часов составила 24%
В Хабаровском крае в воскресенье по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 24,2%, сообщает правительство региона.
Transsibinfo 06:07
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские учёные из Школы медицины Маунт-Синай создали и провели клинические испытания препарата, который активирует производство антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ).
МонаВиста 05 сентября в 08:26
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
РИА Новости 05:28
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
В Ингушетии избрали главу республики
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Политика
Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина
Коммерсантъ 06:36