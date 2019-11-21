В какой форме Кокорин? Для меня он просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провёл год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси восторгается физическими кондициями форварда Александра Кокорина, который из-за потасовок в центре Москвы провел год вне футбола.

Дриусси: «По форме Кокорина не скажешь, что он не играл год»

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