Футбол
ProstoProSportДриусси: «По форме Кокорина не скажешь, что он не играл год»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси восторгается физическими кондициями форварда Александра Кокорина, который из-за потасовок в центре Москвы провел год вне футбола.
Читать в источнике
Оценить
В какой форме Кокорин? Для меня он просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провёл год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма.
— Себастьян Дриусси, аргентинский футболистНева Спорт 14:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Себастьян Дриусси: Мне будет тяжелее пробиться в основу после возвращения Малкома и Кокорина
Спорт день за днем14:04
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика
Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ
Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Mercedes также оснастил свой флагман GLS новой системой привода Maybach Dynamic Select, которая ориентирована на изысканность и комфорт.
Происшествия
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
Армия и оружие
В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии
На севере Сирии создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Игры
Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры
Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Происшествия
Опубликовано видео попытки суицида Соколова
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Политика
В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35
Закупка российского вооружения отвечает стратегическим интересам Египта, Каир не располагает данными о срывах соглашений из-за внешнего давления.
Транспорт
Неисправности на станциях МЦД устранят к утру 22 ноября
Неполадки программного обеспечения на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) устранят к 22 ноября.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Общество
Возбуждено новое дело о хищениях на космодроме «Восточный»
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело, связанное с хищением 250 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный".
Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Здоровье
Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Алкоголики и наркоманы не сядут за руль
Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.