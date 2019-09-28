Футбол
RT на русском«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
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Аналитики издания Forbes составили рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием, которые работают в России.
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Авто
Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.
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«Локомотив» оказался сильнее «Зенита»
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«Мы ничего не решаем»: украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
РИА Новости 16:07
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС вчера в 12:09
Спорт
Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров
Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru 15:29
Гаджеты
Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865
Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com 05:57
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
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Bimru.ru 12:54
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Политика
В Кремле отреагировали на запрет курения на балконах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет курения на балконах жилых домов.
Мойка78 вчера в 06:42
Политика
Американцы рассказали о дружбе России и Монголии
Баттулга, в отличие от своих предшественников, изначально пытался наладить контакт с РФ, тогда как прошлые главы Монголии старались подружиться с Соединёнными Штатами.
News.ru 15:40
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
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Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
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Краш-тест складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Главная изюминка революционного гаджета стала его же ахиллесовой пятой — складной экран оказался чрезмерно хрупок и почти сразу приходил в негодность.
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Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor 26 сентября в 20:18
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В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
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Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Авто
Subaru станет дочерней маркой компании Toyota
Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07