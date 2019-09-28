Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургДриусси и Азмун попали в стартовый состав на матч с «Локомотивом»

Примечательно, что в основном составе петербуржцев на поле выйдут Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Участие игроков в матче было под вопросом, так как оба футболиста восстанавливались после травм.
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