Примечательно, что в основном составе петербуржцев на поле выйдут Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Участие игроков в матче было под вопросом, так как оба футболиста восстанавливались после травм.

Дриусси и Азмун попали в стартовый состав на матч с «Локомотивом»

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