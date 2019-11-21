Слова нападающего «сине-бело-голубых» Себастьяга Дриусси цитирует Sport24. Он, говоря об Александре Кокорине, заявил, что для него он «просто топ». Футболист отметил, что «зенитовец» один из лучших российских игроков, которых он видел в России.

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Общество Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17 Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.

Общество Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Происшествия В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Пассажир упал на пути в метро Петербурга Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».

Политика Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.

Происшествия В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.

Наука Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Общество Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.