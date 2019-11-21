Футбол
Gazeta.SPbДриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Слова нападающего «сине-бело-голубых» Себастьяга Дриусси цитирует Sport24. Он, говоря об Александре Кокорине, заявил, что для него он «просто топ». Футболист отметил, что «зенитовец» один из лучших российских игроков, которых он видел в России.
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«Он просто топ, один из лучших в России». Дриусси рассказал о физической форме Кокорина
Sportbox.RUвчера в 14:11
Себастьян Дриусси: Мне будет тяжелее пробиться в основу после возвращения Малкома и Кокорина
Спорт день за днемвчера в 14:04
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Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Общество
Законопроект о налоге на самозанятых приняли в Госдуме в первом чтении
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.
Общество
Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17
Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Кино
Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Армия и оружие
Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года
Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Культура
Rambler Group запустила продюсерское бюро во главе с Иваном Вырыпаевым
Rambler Group создала театральное продюсерское бюро — «Okko Театр», сообщается в пресс-релизе холдинга.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Политика
Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Наука
Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет
Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Общество
Сильный ветер сорвал крышу со школы в крымском Джанкое
«Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе №7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 квадратных метров, никто не пострадал», — рассказал источник.
Происшествия