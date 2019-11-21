Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbДриусси назвал Кокорина великолепным футболистом

Слова нападающего «сине-бело-голубых» Себастьяга Дриусси цитирует Sport24. Он, говоря об Александре Кокорине, заявил, что для него он «просто топ». Футболист отметил, что «зенитовец» один из лучших российских игроков, которых он видел в России.
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