Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbДриусси назвал Кокорина великолепным футболистом

Слова нападающего «сине-бело-голубых» Себастьяга Дриусси цитирует Sport24. Он, говоря об Александре Кокорине, заявил, что для него он «просто топ». Футболист отметил, что «зенитовец» один из лучших российских игроков, которых он видел в России.
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Себастьян Дриусси
В какой форме Кокорин? Для меня он просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провёл год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма.
— Себастьян Дриусси, аргентинский футболистНева Спорт 14:33

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