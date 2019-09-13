Восстановившийся после травмы нападающий Себастьян Дриусси попал в стартовый состав "Зенита" на матч чемпионата России с тульским "Арсеналом". В воротах сыграет Андрей Лунев.

Дриусси попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Арсеналом»

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Собчак опубликовала фото со свадьбы Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.

Политика Освобожденных украинских моряков допрашивают по делу Порошенко Украинское госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат одного из моряков Николая Полозова.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации актрисы Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с РИА Новости рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

Финансы Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Вышинский заявил о госпитализации Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, передает РИА Новости.

Автоспорт Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

Общество Владелец сервиса Tik Tok открыл офис в России Китайская компания ByteDance, которой принадлежит популярная социальная сеть для создания коротких видео Tik Tok, открыла офис в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с планами компании.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Гаджеты Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.

Общество Навальный улетел из России после обысков его штабов После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.

Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.

Происшествия Убийца российского спецназовца вышел на свободу Убийца российского спецназовца вышел на свободу Подозреваемого в жестоком преступлении отпустили.

Политика В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.