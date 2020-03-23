Коронавирус

Live24Live24Дробыш рассказал о тяжелом из-за коронавируса положении шоу-бизнеса

Как сообщил изданию «Вечерняя Москва» продюсер и композитор Виктор Дробыш, пока сложно оценить степень тяжести этой ситуации для шоу-бизнеса. Он отметил, что недавно вернулся из тура со своими артистами, поэтому теперь они вынуждены находиться в карантине.
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с чего всё началось

«Отменено все»: Пригожин и Дробыш пожаловались на «тяжелую» ситуацию в шоу-бизнесе

По словам композитора и продюсера Виктора Дробыша, представителям шоу-бизнеса приходится тяжело: — Пока мы даже не знаем степень тяжести.
Вечерняя Москвавчера в 12:16

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«Отменено все»: Пригожин и Дробыш пожаловались на «тяжелую» ситуацию в шоу-бизнесе

Вечерняя Москвавчера в 12:16

Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:38

Дробыш рассказал, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес

Газета.Ruвчера в 20:53

Коронавирус нанес удар по российскому шоу-бизнесу

URA.Ru00:04

Дробыш пожаловался на тяжелое положение шоу-бизнеса из-за коронавируса: «будет печально»

Московский Комсомолец00:01

Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес

Народные новостивчера в 22:41

Дробыш поведал о тяготах шоу-бизнеса в условиях пандемии коронавируса

REGNUMвчера в 23:59
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 02:59
Здоровье

Минздрав РФ рассказал, кто входит в зону риска из-за коронавируса

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, кто входит в зону риска из-за коронавируса.
ФАН 03:23
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Экономика

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Энергетика

Сечин назвал условия для роста цен на нефть до $60

Нефть может начать торговаться в районе $60 за баррель в конце 2020 года.
Профиль 21 марта в 04:36
Общество

Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
Телеканал 360° 03:21
Происшествия

В Кургане задержан заместитель начальника областного УМВД

Область 45 01:39
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Газета.Ru 02:04
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин утверждает, что коронавирус нового типа мог быть занесен в КНР упавшим метеоритом.
Live24 03:26
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Авто

На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 вчера в 06:41
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Экономика

ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань»

Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B. V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией.
Finam.Ru 03:22
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Общество

Собянин: Все москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим.
Агентство Москва 02:10
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Политика

Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

РЕН ТВ 03:02
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
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Виктор Дробыш
Российский композитор
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012».
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