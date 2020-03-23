По словам композитора и продюсера Виктора Дробыша, представителям шоу-бизнеса приходится тяжело: — Пока мы даже не знаем степень тяжести.

с чего всё началось

Как сообщил изданию «Вечерняя Москва» продюсер и композитор Виктор Дробыш, пока сложно оценить степень тяжести этой ситуации для шоу-бизнеса. Он отметил, что недавно вернулся из тура со своими артистами, поэтому теперь они вынуждены находиться в карантине.

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