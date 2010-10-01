Футбол
Матч ТВДрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи. Этого момента Килиан ждал 10 лет.
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Шоу-бизнес
Скандально известная Диана Шурыгина развелась с мужем
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Фигурное катание
Авербух назвал фаворитов финала Гран-при по фигурному катанию
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о фаворитах финала Гран-при среди женщин, передает teamrussia.pro.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
Общество
Жители области не оплатили даже половины из назначенных штрафов
Составы пополняются ежегодно (и муниципалитетами, и депутатами, и прокуратура фонтанирует закинициативами), но если проанализировать действующие составы, то за 9 месяцев текущего года из 24 составов фактически работали только 8. А к административной ответственности привлекается чуть больше половины из тех, кому были выписаны протоколы.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов
По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
Политика
Трамп поблагодарил Зеленского за «защиту» от импичмента
Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он "прикрыл" его перед демократами.
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock (image.shutterstock.com).
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Политика
Украинский министр опроверг планы о смене руководства «Нафтогаза»
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».
Футбол
Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Шоу-бизнес
Полуголая Бузова сделала две ошибки в фамилии певца Лещенко
Получившая пару статуэток на премии «Золотой хит 2019» певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию, когда вышла на сцену вслед за народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Общество
ГИБДД захотела исключить «площадку» из сдачи экзаменов на права
Госавтоинспекция намерена исключить из сдачи экзаменов на права для водителей «площадку», сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.
Происшествия
Задержан растративший 2 млрд рублей экс-глава минфина Ингушетии
Полиция задержала объявленного в розыск бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, который осужден на 5 лет лишения свободы по делу о нецелевом использовании бюджетных средств, сообщил информированный источник.